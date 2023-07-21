Варшава, 21 июля, 2023, 05:30 — ИА Регнум. На нецензурную брань перешли польские депутаты Януш Ковальский и Дариуш Климчак в телеэфире из-за импорта украинского зерна, сообщается на сайте Polsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинское зерно в Польше

Политики обсуждали импорт украинского зерна, но аргументы кончились — и они перешли на матерную речь. Непотребные высказывания в телеэфире допустил представитель оппозиционной польской народной партии Климчак в ответ на предложение оппонента не открывать польский рынок для зерна из Украины.

Он обвинил Ковальского во лжи, указав на то, что правящая коалиция уже согласилась на ввоз украинского продовольствия в ущерб интересам польских сельхозпроизводителей.

Телеведущей Агнешке Гоздыре пришлось унимать спорящих депутатов, встав между ними.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступление которого транслировало Польское телевидение, отказался открывать свой рынок для украинского зерна. Он добавил, что Еврокомиссия совместно с американской администрацией должна выработать соответствующие механизмы экспорта украинского зерна. Польша тоже может сыграть конструктивную роль в этом вопросе, обеспечить транзит украинского зерна, сказал Моравецкий.

По подсчётам профессора Варшавского университета естественных наук Аркадиуша Артышака, объём ввезённой с Украины в Польшу пшеницы за 2022 год в 168 раз больше, чем за 2021 год, импорт украинской кукурузы вырос в 300 раз, а в первые четыре месяца 2023 года в республику ввезли в 610 раз больше пшеницы, чем за этот же период прошлого года. Скупочные компании воздерживаются от подписания контрактов, рассчитывая, что с 15 сентября будет отменён запрет на импорт зерновых с Украины и они смогут покупать ещё более дешёвое зерно. При таком развитии ситуации польских фермеров ожидает крах, сказал профессор.