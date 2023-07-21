Вашингтон, 21 июля, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, США намерены усилить двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе. Об этом заявили в Пентагоне.

U.S. Navy Десантный корабль ВМС США Bataan

Корабли USS Bataan и USS Carter Hall направят вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35 в пролив.

Руководство минобороны США объяснило свои действия «ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободной торговле».

Как сообщало ИА Регнум, в мае США обвинили Иран в захвате нефтяного танкера, который двигался в Ормузском проливе под флагом Панамы. Пресс-служба Пятого флота сообщила, что он покинул Дубай и следовал транзитом в порт Эль-Фуджейра в Объединённые Арабские Эмираты в момент, когда несколько быстроходных кораблей КСИР окружили его и вынудили отправиться в сторону иранских территориальных вод.

О подобном инциденте ВМС США сообщили 27 апреля. Тогда иранские военные моряки задержали танкер, следовавший в Оманском заливе Аравийского моря под флагом Маршалловых Островов. Позже в Иране объявили, что танкер задержали из-за того, что он столкнулся с иранским кораблём, от чего погибли двое членов экипажа.