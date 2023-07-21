Вашингтон, 21 июля, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные снаряды. Об этом он сказал журналистам 20 июля.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

Кирби заверил, что так называемые «лепестки» на полях военных действий ВСУ применяют с прошлой недели.

«Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом», — сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, авторы статьи в газете The Washington Post отметили, что ВСУ могут использовать кассетные боеприпасы и в ходе попыток вернуть себе контроль над Артёмовском.

Передача Украине этих снарядов вызвала резкую критику в адрес Вашингтона, в том числе на Западе.

Это решение было «трудным», но такие боеприпасы нужны ВСУ для проведения контрнаступления, оправдывался перед общественностью президент США Джо Байден.

Использование кассетных боеприпасов администрация США ранее сама назвала преступлением, поэтому так и надо к этому относиться. Россия оставляет за собой право зеркально ответить на применение таких боезарядов Украиной, заявил президент России Владимир Путин.