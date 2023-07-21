Вашингтон, 21 июля, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Глава ЦРУ Соединённых Штатов Уильям Бёрнс заявил, что наблюдаемые сейчас медленные темпы контрнаступления украинской армии не должны удивлять. Об этом он сказал в своём выступлении 20 июля на Аспенском форуме.

U.S. Army Europe ВСУ

«Никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться», — признал шеф ЦРУ.

Бёрнс пояснил, что у ВС России было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и значительных по размеру минных полей.

«Так что это займёт некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — резюмировал директор ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме не видят со стороны России никаких конкретных подготовительных мер к применению ядерного оружия, заявил Бёрнс.

ВСУ крайне сложно проводить штурмовые действия российских укреплений, особенно учитывая плотные минные заграждения, расположенные перед глубокоэшелонированной защитой, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Он подчеркнул, что украинские беспилотные летательные аппараты, на которые украинское командование возлагало большие надежды, сбиваются российскими средствами радиоэлектронной борьбы.