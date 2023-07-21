Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 21 июля, 2023, 04:13 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина выбросил ребёнка с балкона. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

В ходе следствия установлено, что жительница Комсомольска наняла для своей дочери няню, которая сидела с ребёнком в своей квартире. Вечером няня, взяв девочку с собой, отправилась в гости к соседу на третьем этаже. Они устроили застолье, и в какой-то момент девочка заплакала. Разозлившись, хозяин квартиры сбросил девочку с балкона. Ребёнка доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в Минусинске Красноярского края пьяный мужчина попытался выбросить с пятого этажа своего годовалого ребёнка.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поругался с сожительницей. Требуя примирения, он пригрозил девушке убийством малолетней дочери. Не дождавшись согласия, мужчина взял ребёнка на руки и, подойдя к окну, высунул дочь за пределы квартиры.

Ребёнка спасла соседка, прибежавшая на шум.

В Екатеринбурге годовалый ребёнок выпал из окна пятого этажа и получил тяжёлые травмы, пока его выпившие родители спали.

Соседи по общежитию предположили, что ребёнка мог выбросить из окна сожитель матери годовалого ребенка. Однако следователи эту версию опровергли.