Санкт-Петербург, 21 июля, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Находящийся в неврологическом отделении центра Алмазова в Санкт-Петербурге народный артист России Иван Краско чувствует себя лучше. Об этом ТАСС рассказал 20 июля его сын Фёдор.

GAndy Иван Краско

«Врачи говорят, состояние всё лучше», — сказал сын.

Прогнозов по выписке пока никто не делает. Предстоит реабилитация.

Это уже вторая за полгода госпитализация 92-летнего артиста кино и театра. В январе Краско лежал в больнице с диагнозом «инсульт».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию в одну из больниц Санкт-Петербурга. Медики диагностировали у актёра неблагоприятные последствия инсульта. Ему провели операцию на сердце и оставили в реанимации.

Краско начал видеть галлюцинации, сообщила 14 июля его помощница Дарья Пашкова.

Вместе с ней рядом с отцом находится сын Фёдор.