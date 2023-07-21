Мурманская область, 21 июля, 2023, 03:47 — ИА Регнум. В посёлке Белокаменка Мурманской области президент России Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа для завода «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Главу государства попросили разрешить начать морские операции по транспортировке и дать гудок.

«Разрешаю»,— ответил Путин и повернулся к установке, чтобы повернуть рычаг.

До этого президент РФ осмотрел цеха предприятия, ознакомился с ходом строительства второй технологической линии СПГ на основаниях гравитационного типа.

Затем Владимир Путин провёл совещание по вопросу загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск».

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля президент России Владимир Путин находился с рабочей поездкой в Мурманской области. В ходе совещания на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» он отметил, что после реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться, а для этого необходимы ледоколы самого большого класса.

«Новатэк» планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию, рассказал глава компании Леонид Михельсон. В проекте «Арктик СПГ — 2», в отличие от «Ямал СПГ», сжиженный газ реализуют партнёры в зависимости от доли владения. Одним из акционеров проекта является японский консорциум Japan Arctic LNG, в который входят Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC.