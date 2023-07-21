Москва, 21 июля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. В Министерстве строительства разрабатывают систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Такое поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Отмечается, что сейчас деньги попадают на счета управляющих компаний, в общий котёл, и становятся собственностью организации. При этом жильцы могут контролировать их использование только раз в год, когда утверждаются отчёт о расходах и план на будущее.

Управляющие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить.

«В этой связи изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысят контроль за средствами, а людям дадут уверенность в том, что их средства используются по назначению», — пояснили в Минстрое, добавив, что со спецсчетов УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома ресурсы.

Как сообщало ИА Регнум, в правительство России из Госдумы направили на рассмотрение предложения, которые упростят получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Основная новация — потенциальные получатели субсидии будут предоставлять всего одно заявление.

Жителям подмосковного Воскресенска с начала лета вместо чистой воды подают из кранов ржавую субстанцию с неприятным запахом. На вопрос жильцов, что им делать и когда ситуацию исправят, управляющая компания МУП «Белоозерское ЖКХ» предложила им молиться.

От бумажных платёжных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) к их электронным аналогам предлагает постепенно перейти Российский экологический оператор (РЭО). При этом для ряда категорий жителей многоквартирных домов, таких как пенсионеры, бумажные квитанции планируют сохранить.