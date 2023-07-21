Харбин, Китай, 21 июля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Последние необходимые формальности решают Россия и Китай для возобновления безвизовых групповых поездок, заявил генконсул России в Харбине Сергей Линник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Китайских туристов российские морозы не пугают

«Мы ориентируемся на информацию Минэкономразвития России и надеемся на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и КНР возобновятся в самое ближайшее время», — рассказал он РИА Новости.

Линник отметил, что Минэкономразвития РФ и министерство культуры и туризма КНР активно рассматривают данный вопрос, завершают последние необходимые формальности.

Как сообщало ИА Регнум, в Минэкономразвития РФ уточнили, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируется запустить к концу июля 2023 года. Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимый для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок.

19 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о готовности России к безвизовым поездкам туристических групп из Китая, ожидаются синхронные действия от КНР. Нужно полностью снять барьеры для туристов, считает Чернышенко.

В начале 2023 года в посольстве РФ в КНР сообщили о росте числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе в целях туризма. Интерес к получению российских виз вырос на фоне ослабления в Китае противоэпидемических мер, уточнили в ведомстве.