Вашингтон, 21 июля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. На Украине невозможно прекратить конфликт и военные действия, потому что США боятся провала в смене власти в России. Своё мнение высказал бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom.

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«Почему нет прекращения огня? Потому что Джо Байден и глобалисты в Госдепартаменте не хотят этого, так как это приведёт к позорному провалу их планов по смещению Владимира Путина», — считает Наполитано.

Автор отметил, что российское руководство допускало мирные переговоры, но украинское на законодательном уровне ввело запрет на них.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не может и никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения специальной военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.