Оттава, 21 июля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Принимавший участие в тушении лесных пожаров вертолёт разбился на западе Канады. Пилот погиб, сообщил 20 июля телеканал CBC со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте.

Ann.az Вертолёт

«Вертолёт столкнулся с землей во время операции по тушению пожара», — сказал представитель совета.

Вертолёт Bell 205A доставлял воду для тушения пожара. После катастрофы в районе озера Хейг в провинции Альберта пилоту пытались оказались первую помощь, но спасти его не удалось.

По информации телеканала, пилот стал третьим сотрудником канадских пожарных служб, погибшим при тушении лесных пожаров в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года потерпел крушение пожарный самолёт, который был задействован в тушении природных пожаров в Португалии. Он разбился в районе городка Вила-Нова-ди-Фош-Коа (округ Гуарда). На борту воздушного судна находился только пилот, который погиб.