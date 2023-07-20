Киев, 21 июля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля заменить главу министерства культуры Александра Ткаченко. Причиной увольнения Зеленский назвал намерение Ткаченко выделить более 10 млн долларов на съёмку патриотического кино. О своём решении президент заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko. Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее Ткаченко заявил, что съёмка украинского кино и сериалов — это нормальная практика.

«Говорил с премьер-министром Шмыгалем. Предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — сказал Зеленский.

По мнению президента, бюджет должен выделяться на оборону.

Вместе с тем, опережая события, Ткаченко сам подал в отставку и был удивлен словами Владимира Зеленского по поводу его замены.

Как сообщало ИА Регнум, в украинском медиаполе вызвала шквал эмоций достройка музея «голодомора». Оказывается, ещё 13 июля депутаты проголосовали за выделение на это «святое дело» 570 млн грн.

Украинцы массово возмущаются в соцсетях, что такие расходы в разгар войны недопустимы. Тем более на фоне проблем с финансированием армии и выплат военнослужащим, которым так и не вернули доплаты в 30 тысяч, ссылаясь на дефицит средств.

Зеленский подписал 18 июля закон, который позволит во время военного положения военнослужащим, которые имеют боевой опыт от шести месяцев, получать офицерские звания без специального высшего образования.