Киев, 21 июля, 2023, 01:56 — ИА Регнум. С полуночи 21 июля Украина ввела запрет на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России, они могут быть признаны перевозящими военные грузы объектами. Об этом говорится в Telegram-канале украинского минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Чёрное море

«Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, <…> могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», — указали в ведомстве.

Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальском проливе запретили как опасное с 05:00 20 июля. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей обнародована украинскими властями.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России с начала суток 20 июля на фоне прекращения зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, рассматриваются в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов. Страны, под флагами которых идут корабли, считаются вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.

В Кремле пояснили, что заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Чёрном море связано с прекращением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту, произошедшим 17 июля.