Симферополь, 21 июля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Советник главы республики Крым по информационной политике Олег Крючков обратился к туристам и местным жителям с просьбой не снимать видео на Крымском мосту. Любую информацию противник может использовать.

ИА REGNUM Крымский мост

Крючков напомнил, что идёт спецоперация и ВСУ уже дважды наносили удары по Крымскому мосту. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность.

«При любой теоретической угрозе с моста убирают людей и машины. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал советник главы Крыма в своём Telegram-канале.

Пост был вызван опубликованным в соцсетях видео, на котором из громкоговорителей на мосту звучал сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост. Пользователи предположили, что тревога была учебной.

Как сообщало ИА Регнум, в оперативном штабе Крыма поздним вечером 20 июля сообщили о временном закрытии моста.

«Мост временно закрыт. Звучит воздушная тревога. Всем покинуть мост», — написали в Telegram-канале оперштаба республики.

Вскоре движение открыли.

В результате теракта ВСУ на Крымском мосту 17 июля погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.