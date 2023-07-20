Москва, 21 июля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Жёсткая реакция спортивной и не только общественности на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, многократной чемпионки мира и Европы Елены Исинбаевой понятна. При этом не стоит забывать о её заслугах перед Россией. Такое мнение ТАСС озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

kremlin.ru Елена Исинбаева на встрече в Кремле

«Мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции. Где она живёт в конце концов совершенно не важно. В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Елена Исинбаева в соцсетях написала большой пост, в котором рассказала о продолжении работы в Международном олимпийском комитете (МОК), а также заявила, что присвоенное ей воинское звание носит номинальный характер. Вся публикация была сделана на испанском языке. Исинбаева отметила, что до 2018 года выступала за ЦСКА и получила высокие награды и звания за выдающиеся спортивные достижения.

Отношение Исинбаевой к своему воинскому званию можно расценивать как предательство, поэтому её необходимо лишить звания майора российской армии, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года Украина внесла Исинбаеву в санкционный список.