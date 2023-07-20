Песков: не стоит забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией
Песков заявил, что не стоит забывать о заслугах легкоатлетки Исинбаевой перед Россией
Москва, 21 июля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Жёсткая реакция спортивной и не только общественности на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, многократной чемпионки мира и Европы Елены Исинбаевой понятна. При этом не стоит забывать о её заслугах перед Россией. Такое мнение ТАСС озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции. Где она живёт в конце концов совершенно не важно. В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — сказал Песков.
Как сообщало ИА Регнум, Елена Исинбаева в соцсетях написала большой пост, в котором рассказала о продолжении работы в Международном олимпийском комитете (МОК), а также заявила, что присвоенное ей воинское звание носит номинальный характер. Вся публикация была сделана на испанском языке. Исинбаева отметила, что до 2018 года выступала за ЦСКА и получила высокие награды и звания за выдающиеся спортивные достижения.
Отношение Исинбаевой к своему воинскому званию можно расценивать как предательство, поэтому её необходимо лишить звания майора российской армии, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года Украина внесла Исинбаеву в санкционный список.