Вашингтон, 21 июля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Связанные с властями КНР хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч сообщений. Об этом написала 20 июля газета Wall Street Journal.

geralt Хакеры. Атака

Отмечается, что также кибервзломщики проникли и в почту куратора восточноазиатского направления в госдепартаменте США Дэниеля Критенбринка.

«Атаки скомпрометировали по меньшей мере сотни тысяч электронных писем правительства США», — сообщило издание.

Как сообщало ИА Регнум, департамент государственной безопасности Литвы расследует инцидент с предполагаемым хищением хакерами секретной информации о саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

Взломщики смогли получить доступ к ряду секретных данных. Хакеры выложили в сеть множество конфиденциальных документов, в том числе и протокол заседания подгруппы по обеспечению безопасности саммита по охране.

Сайт и мобильное приложение ОАО «Российские железные дорогие» подверглись массированной хакерской атаке.