Москва, 21 июля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. «Новатэк» планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию, рассказал журналистам глава компании Леонид Михельсон.

Kremlin.ru Леонид Михельсон

Он отметил, что в проекте «Арктик СПГ — 2», в отличие от «Ямал СПГ», сжиженный газ реализуют партнёры в зависимости от доли владения.

«10% имеет японская сторона, это 2 млн тонн. Они будут на японском рынке точно. Но уже есть контракты, и рассматривается контракт дополнительно из доли «Новатэка» на Японию», — уточнил Михельсон.

Одним из акционеров проекта является японский консорциум Japan Arctic LNG, в который входят Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония может уже в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год. Такое увеличение поставляемых в страну объёмов российского газа станет возможно за счёт проекта «Арктик СПГ — 2», участие в котором Токио сохранил. При этом с марта 2022 года Япония заморозила новые инвестиции в этот проект из-за финансовых санкций, но сам проект работает, добавил Марин.

«Арктик СПГ — 2» пока не приступил к производству сжиженного природного газа, первая линия должна быть запущена к концу 2023 года, вторая и третья ― в 2024 и 2026 годах.