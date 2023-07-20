Мурманск, 21 июля, 2023, 00:07 — ИА Регнум. До 1 сентября необходимо завершить согласование плана развития арктических населённых пунктов, где находятся воинские формирования, поручил президент России Владимир Путин 20 июля на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нужно завершить согласование плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры этих ЗАТО, а также населённых пунктов Арктической зоны в целом, это уже пошире, да, где дислоцированы наши воинские формирования», — сказал он.

Финансирование мероприятий указанного плана должно осуществляться из разных источников, это нужно согласовать, добавил Путин.

Также по поручению главы государства определят перечень населённых пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными, для них подготовят мастер-планы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической важности Арктики для России. Здесь накопились большие проблемы, они требуют решения, сказал российский лидер. Изношенность коммунальной инфраструктуры жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удалённых поселках и так называемых ЗАТО эта проблема стоит ещё острее.

Российский президент Владимир Путин планировал 20 июля посетить Североморск, но поездка сорвалась из-за погодных условий.