Нижний Тагил, Свердловская область, 20 июля, 2023, 23:52 — ИА Регнум. В исправительной колонии №5 города Нижний Тагил погиб один человек в результате обрушения крыши цеха, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Следственный комитет по Свердловской области

По предварительным данным, инцидент произошёл во время ремонта кровли. На объекте находились четверо рабочих. В результате падения крыши один из них погиб, второго рабочего доставили в больницу, третий не пострадал. Под завалами ведутся поиски четвёртого рабочего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

В пресс-службе Главного управления ФСИН по региону отметили, что среди сотрудников исправительного учреждения, а также отбывающих наказание в исправительной колонии осуждённых пострадавших нет.

Размер причинённого материального ущерба устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня бетонная плита упала с реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы на две иномарки — Mercedes и Toyota. Обошлось без жертв и пострадавших.

4 марта на западе Москвы на стройке произошло обрушение, когда перекрытия заливали бетоном. Вниз рухнули около 330 кубометров жидкого бетона, а это примерно 700 тонн без учёта арматуры. В результате погиб один человек и двое пострадали.