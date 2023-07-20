Симферополь, 20 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. В оперативном штабе Крыма поздним вечером 20 июля сообщили о временном закрытии моста.

ИА REGNUM Крымский мост

«Мост временно закрыт. Звучит воздушная тревога. Всем покинуть мост», — написали в Telegram-канале оперштаба республики.

Спустя несколько минут движение по мосту возобновили.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта ВСУ на Крымский мост 17 июля погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Вооружённые силы Украины пытались атаковать территорию Крыма с помощью дронов 16 и 18 июля. Эти попытки были пресечены российскими военными.

В результате удара беспилотника ВСУ в посёлке на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания, погиб ребёнок.