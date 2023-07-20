Мурманск, 20 июля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин сказал, что планировал 20 июля посетить Североморск, но поездка сорвалась из-за погодных условий.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин на совещании по теме загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк-Мурманск»

«Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось», — сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов в Мурманске.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 20 июля прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» в посёлке Белокаменка на берегу Кольского залива в Мурманской области.

Российский лидер осмотрел несколько цехов и ознакомился с ходом строительства технологической линии сжижения природного газа.

Президент 20 июля находится с рабочей поездкой в Мурманской области.