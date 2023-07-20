Дамаск, 20 июля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Сирии зафиксировано воздействие системами наведения американских истребителей F-16 на самолёт России, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Luis Eduardo Noriega A/EPA/TASS Истребитель F-16

«Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолёта ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — уточнил замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

Отмечается, что со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции за сутки отмечено 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с Россией полётами беспилотников.

По словам Гуринова, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами американских истребителей F-16 и одной парой истребителей коалиции США «Рафаль».

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля власти США утверждали, что российский лётчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолёта МС-12 в небе над Сирией. Российский истребитель якобы пролетел очень близко от МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские лётчики совершают полёты в небе над Сирией исключительно в соответствии с международными правилами безопасности полётов.