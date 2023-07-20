Москва, 20 июля, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Гособвинитель выставил требование в суде приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом ТАСС сказала его защитник Ольга Михайлова.

Антон Денисов/РИА Новости Алексей Навальный

Адвокат озвучила, что прокурор потребовал признать Навального виновным в создании экстремистского сообщества и в участии в нём, а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Второго фигуранта уголовного дела — бывшего технического директора YouTube-канала Навального Даниэля Холодного гособвинитель потребовал признать виновным в этих же преступлениях и приговорить к десяти годам колонии строгого режима.

Приговор начнут оглашать 4 августа. Дело рассматривает Мосгорсуд, но заседания проходят в колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области, где осуждённый отбывает наказание по другому делу.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году или ранее Навальный создал экстремистское сообщество и руководил им. В деле есть и другие фигуранты из числа соратников обвиняемого. Большинство из них находится за пределами России. 11 человек ранее были объявлены по данному делу в розыск.

Ранее Навальный был признан виновным по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Он был приговорен к условному сроку, но из-за нарушений режима в 2021 году его заменили на реальный.

В 2022 году суд увеличил наказание Навальному до девяти лет тюрьмы, признав его виновным в мошенничестве и неуважении к суду.