Москва, 20 июля, 2023, 22:48 — ИА Регнум. В Москве 20 июля арестовали Константина Старчукова, обвиняемого в попытке поджечь коктейлем Молотова Мавзолей Ленина на Красной площади, сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Старчукова, которого обвиняют в совершении хулиганства.

Мужчина пробудет под стражей до 18 сентября. По части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») предусматривается наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 июля в Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина. Злоумышленник кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея. Мужчина попал в ограждение, возгорания не последовало. При задержании он оказывал сопротивление полицейским. По предварительным данным, мужчина был в неадекватном состоянии.