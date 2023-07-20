Москва, 20 июля, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию 46-летний Роман Костомаров показал в соцсетях ролик, где он тренирует равновесие после протезирования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3820927" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На опубликованном видео фигурист шагает по четырем отдельно стоящим ступеням, выполняя указания тренера.

«Не ищу лёгких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!» — написал Роман Костомаров в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Роман Костомаров рассказал об адаптации к жизни после тяжёлой болезни и нескольких ампутаций. Он признался, что привыкнуть к протезам совсем непросто.

Чемпион заявил, что всё оказалось «гораздо тяжелее», но справляться с трудностями ему помогает супруга Оксана Домнина. Таковы сегодняшние условия, надо жить и бороться, заключил спортсмен.

6 июля Костомарова выписали из больницы, куда он попал в январе с пневмонией. Жизнь спортсмена была под угрозой, он находился в медикаментозной коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Из-за развившегося некроза ему ампутировали ноги ниже колен и пальцы на руках.

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка встретилась с бывшим партнёром по танцам на льду Романом Костомаровым после выхода его из больницы и заявила, что они снова вместе выйдут на лёд.