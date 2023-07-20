Москва, 20 июля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА представил игровую форму на сезон 2023–2024, сообщили в Telegram-канале команды.

Иван Шилов ИА Регнум

«Красно-синяя полосатая форма — отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые стал чемпионом России», — говорится в публикации.

Примечательно, что гостевой комплект будет выполнен в белом цвете, третий вариант — черный.

В презентации приняли участие бывший игрок команды Алексей Березуцкий и спортсмены из нынешнего состава команды — Егор Носков, Федор Чалов и Мойзес.

Как сообщало ИА Регнум, председатель московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер не будет возражать, если голкипер Игорь Акинфеев захочет завершить карьеру. Клуб стал фактически домом для Акинфеева, подчеркнул он.

11 июня 2023 года ФК ЦСКА, победив «Краснодар», завоевал Кубок России по футболу. Ворота москвичей защищал Игорь Акинфеев, который в седьмой раз получил этот приз в составе клуба.