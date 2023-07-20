Париж, 20 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Госсекретарь Франции по вопросам соцэкономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая весной дала интервью и участвовала в фотосессии для журнала Playboy, была вынуждена покинуть своё кресло в правительстве. Об этом 20 июля сообщил телеканал BFMTV.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Марлен Шьяппа

В сюжете пояснили, что Марлен Шьяппа покинула правительство, что стало расплатой за её фотографии на обложке Playboy.

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала коллегу за её согласие на предложение журнала. Она позвонила Шьяппе и сказала, что её интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

Госсекретарь объяснила свою позицию тем, что она «повсюду защищает права женщин, которые во Франции свободны». Её фото в журнале обеспечили продажу 100 тыс. номеров за 3 часа.

Как сообщало ИА Регнум, главы четырёх районов Киева уйдут в отставку. Об этом сообщается в опубликованных распоряжениях украинского президента Владимира Зеленского.

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес поделился, чем он хочет заняться после ухода с поста главы военного ведомства.

Он хочет вернуться к «нормальной жизни» вне политики и заняться деятельностью, не имеющей отношения ни к политике, ни к обороне страны.