Киев, 20 июля, 2023, 22:15 — ИА Регнум. На Украине вечером 20 июля снова объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Тревогу в указанных регионах, по информации источника, объявили в 21:50 мск.

Ранее сигналы об опасности звучали на всей территории Украины, позже её отменили.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 20 июля неоднократно объявлялась тревога, потом её отменяли. Сначала об опасности предупредили жителей в четырёх регионах, контролируемых Киевом: Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Затем сирены оповещали граждан во всех регионах Украины.

20 июля Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Цель удара достигнута — все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны РФ.