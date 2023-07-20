Мурманская область, 20 июля, 2023, 21:57 — ИА Регнум. России важны проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом, заявил 20 июля президент России Владимир Путин на совещании в Мурманской области.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин и председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон (справа) на церемонии отправки первой технологической линии СПГ на основаниях гравитационного типа в рамках проекта «Арктик СПГ — 2»

«Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоёвывать нужную долю на мировом рынке СПГ, позволяют нам развивать смежные отрасли», — указал он.

Президент рассчитывает, что проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» будет реализован качественно и без опозданий.

«Первый проект был успешно реализован и работает. И есть теперь все основания полагать, что и «Арктик СПГ — 2» тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля находится с рабочей поездкой в Мурманской области. Там он дал старт отправке по Северному морскому пути первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия режима льготного ввоза оборудования для проекта «Арктик СПГ — 2» до 2025 года. График поставок оборудования ранее был нарушен из-за пандемии и санкций, введённых против России.