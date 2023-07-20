Деревня Бородино, Московская область, 20 июля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. «Зарница 2.0» — это настоящая учеба и хороший опыт командной работы, заявил 20 июля на церемонии торжественного закрытия игры на Бородинском поле первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Михаил Метцель/ТАСС Сергей Кириенко на церемонии награждения участников регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

«Мы, знаете, смотрели за вами со стороны, скажу честно, смотрели и завидовали, потому что вы с такой волей, с таким вовлечением участвовали в зарнице, абсолютно понятно, что это только отчасти игра. Потому что это, конечно, настоящая учёба, конечно, это настоящее освоение современных навыков», — цитирует РИА Новости выступление Кириенко на церемонии.

Участники игры в будущем выберут разные пути, но полученный опыт работы в команде пригодится всем, отметил он.

Кириенко также подчеркнул, что место проведения игры было выбрано не случайно.

«Здесь вот эта память и преемственность поколений. Здесь место героического подвига наших предшественников. И наверняка эта сила места, сила памяти и традиций героев, которые здесь стояли, защищая российскую землю, она навсегда останется в вашей памяти», — отметил он.

Михаил Метцель/ТАСС

Подвиг и уважение к героям, которые отдали свою жизнь, защищая Родину, — это традиция России, добавил Кириенко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 июля на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Подмосковье началась презентация обновленной военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая откроет череду региональных игр. Они пройдут в августе 2023 года в 11 регионах страны. В первых соревнованиях регионального этапа приняли участие 125 юношей и девушек из четырёх регионов в возрасте от 15 до 16 лет.