Кириенко назвал «Зарницу 2.0» настоящей учёбой и опытом командной работы
Кириенко назвал «Зарницу 2.0» настоящей учёбой и хорошим опытом командной работы
Деревня Бородино, Московская область, 20 июля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. «Зарница 2.0» — это настоящая учеба и хороший опыт командной работы, заявил 20 июля на церемонии торжественного закрытия игры на Бородинском поле первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«Мы, знаете, смотрели за вами со стороны, скажу честно, смотрели и завидовали, потому что вы с такой волей, с таким вовлечением участвовали в зарнице, абсолютно понятно, что это только отчасти игра. Потому что это, конечно, настоящая учёба, конечно, это настоящее освоение современных навыков», — цитирует РИА Новости выступление Кириенко на церемонии.
Участники игры в будущем выберут разные пути, но полученный опыт работы в команде пригодится всем, отметил он.
Кириенко также подчеркнул, что место проведения игры было выбрано не случайно.
«Здесь вот эта память и преемственность поколений. Здесь место героического подвига наших предшественников. И наверняка эта сила места, сила памяти и традиций героев, которые здесь стояли, защищая российскую землю, она навсегда останется в вашей памяти», — отметил он.
Подвиг и уважение к героям, которые отдали свою жизнь, защищая Родину, — это традиция России, добавил Кириенко.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 июля на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Подмосковье началась презентация обновленной военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая откроет череду региональных игр. Они пройдут в августе 2023 года в 11 регионах страны. В первых соревнованиях регионального этапа приняли участие 125 юношей и девушек из четырёх регионов в возрасте от 15 до 16 лет.