Москва, 20 июля, 2023, 21:19 — ИА Регнум. «Тинькофф банк» предупредил своих клиентов, что с 21 июля их карты UnionPay перестанут работать за границей. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба банка в своём Telegram-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Если у вас есть карта этой платежной системы, она перестанет работать за рубежом с 21 июля из-за введённых санкций», — сказано в сообщении.

В банке рекомендовали снять наличные в ближайшее время. При этом пресс-служба подчеркнула, что в России карты продолжат работать как обычно.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля США внесли в свой санкционный список ряд кредитных организаций предприятий и институтов из России.

В частности, под ограничения попали банки «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность», Уральская горно-металлургическая компания, машиностроительный завод «Арсенал», Стерлитамакский завод катализаторов, ООО «Космосавиа», Тамбовский пороховой завод, ООО «Газнефтемаш», ООО «Рустмаш», частные охранные предприятия «Легат» и «Газпромнефть охрана».

Ограничения коснулись и ряда физлиц: под санкции попали 17 человек, в том числе бывший министр финансов РФ, советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин.