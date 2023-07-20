Вашингтон, 20 июля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Актёр Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в трилогии «Властелин колец», записал и опубликовал на своих страницах в соцсетях видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его следить за своим здоровьем и пройти лечение от наркомании и алкоголизма.

Dennis Van Tine/globallookpress Актёр Элайджа Вуд

«Владимир, я надеюсь, ты в порядке. Есть люди, которые могут тебе помочь в любой момент. Ты можешь получить ту помощь, которая тебе нужна», — сказал Вуд.

В оставленном актёром сообщении была также размещена ссылка на упомянутую им клинику. Некоторые пользователи предположили, что ролик был рекламной акцией.

Вместе с тем обращение актёра вызвало множество негативных комментариев от украинских пользователей и жалоб модераторам. Аккаунт Вуда был заблокирован.

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского о том, что Украина хочет «сделать эту войну последней в мире», отметила, что «наркоман бредит о ядерной бомбе».