Элайджа Вуд предложил Зеленскому пройти лечение от наркомании
Вашингтон, 20 июля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Актёр Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в трилогии «Властелин колец», записал и опубликовал на своих страницах в соцсетях видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его следить за своим здоровьем и пройти лечение от наркомании и алкоголизма.
«Владимир, я надеюсь, ты в порядке. Есть люди, которые могут тебе помочь в любой момент. Ты можешь получить ту помощь, которая тебе нужна», — сказал Вуд.
В оставленном актёром сообщении была также размещена ссылка на упомянутую им клинику. Некоторые пользователи предположили, что ролик был рекламной акцией.
Вместе с тем обращение актёра вызвало множество негативных комментариев от украинских пользователей и жалоб модераторам. Аккаунт Вуда был заблокирован.
Как сообщалось ранее, в мае 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского о том, что Украина хочет «сделать эту войну последней в мире», отметила, что «наркоман бредит о ядерной бомбе».