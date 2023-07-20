Вильнюс, 20 июля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Легкоатлет, олимпийский чемпион в эстафете 4 × 400 м в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис умер на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Литвы на своём сайте.

Р. Максимов/РИА Новости Ремигиюс Валюлис

«С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис», — сказано в сообщении.

В 1980 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в эстафете 4 × 400 м. Помимо победы на Олимпийских играх, в 1980 году Валюлис завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении в беге на 400 м.

Валюлис являлся воспитанником вильнюсского «Динамо», в 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. После завершения спортивной карьеры он работал тренером и учителем.