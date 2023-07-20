Киев, 20 июля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, сообщило 20 июля издание «Страна».

Иван Шилов ИА Регнум

Об опасности ударов сирены оповещали около 20 минут. Позднее тревога была отменена в Киеве и ещё ряде регионов.

Ранее 20 июля тревога объявлялась, а потом отменялась в четырёх регионах, контролируемых Киевом: Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

20 июля в Минобороны России сообщили о новых «ударах возмездия» высокоточным оружием морского и воздушного базирования. Удары были нанесены по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска. Кроме того, около Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.