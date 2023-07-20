Вашингтон, 20 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Вопреки заявлениям из США, Россия не готовит диверсий против гражданских судов в Чёрном море. Об этом 20 июля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

На просьбу оценить заявления представителя Белого дома о том, что у США есть информация о якобы подготовке Россией провокаций против гражданских судов, Антонов ответил: «Это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями».

Он добавил, что попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда являются фальсификацией чистой воды.

По словам посла, ни для кого не секрет, что администрация США не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями. В качестве примеров он привёл вбросы про Бучу, Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС.

Дипломат подчеркнул, что своими заявлениями США стремятся замаскировать свою собственную деструктивную деятельность, которая направлена на саботаж выполнения стамбульских договорённостей.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

Минобороны РФ 19 июля объявило потенциальными перевозчиками военных грузов суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Это решение вступило в силу с началом суток 20 июля. Страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что заявление Минобороны связано с прекращением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту.