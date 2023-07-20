Москва, 20 июля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Британцам стоило бы стыдиться санкций против детского центра «Артек», заявил 20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против «Артека». Вот это верх маразма!» — сказал он ТАСС.

Песков добавил, если бы он был британцем, ему бы было стыдно за введение подобных санкций.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Лондон расширил список антироссийских санкций, внеся в него 13 граждан РФ и международный детский центр «Артек» в Крыму.

В стоп-лист попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Министерства культуры Ольга Любимова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, председатель правительства Московской области Вячеслав Духин и губернатор Камчатки Владимир Солодов.