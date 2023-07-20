Энергодар, Запорожская область, 20 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Эксперты МАГАТЭ в течении последней недели провели дополнительные инспекции на Запорожской АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси 20 июля.

«За последнюю неделю эксперты Международного агентства по атомной энергии провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской атомной электростанции», — заявил Гросси на брифинеге.

Ни тяжёлой военной техники, ни взрывчатых веществ на территории ЗАЭС обнаружено не было, отметил он. При этом Гросси заявил, что эксперты пока не получили доступ к крышам реакторов.

Ранее в июле 2023 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что инспекторы МАГАТЭ подтвердили отсутствие признаков минирования Запорожской АЭС. Киевская провокация, таким образом, не удалась, отметил Лихачёв. Ранее о якобы ведущейся Россией подготовке к подрыву ЗАЭС заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Вместе с тем глава «Росатома» заявил, что разведданные Вооружённых сил России и показания попавших в плен диверсантов ВСУ говорят о признаках подготовки Киевом атаки на ЗАЭС.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 12 июля сообщил, что сотрудники ФСБ задержали диверсантов ВСУ, готовивших атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Диверсанты собирались осуществить лазерную наводку ракет на ЗАЭС. По словам Рогова, подготовку они проходили в Германии у инструкторов из Великобритании.