Москва, 20 июля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Канада всё время пытается бежать впереди всех всех других стран Запада в плане санкций. Об этом 20 июля заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя очередное расширение санкций Канады против России, Песков сказал: «Канада всё время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик».

Как сообщало ИА Регнум, Канада 20 июля включила в свой санкционный список 39 физических и 25 юридических лиц. В числе попавших под ограничения — главы Минкультуры и Минобрнауки Ольга Любимова и Валерий Фальков, продюсер Иосиф Пригожин, певицы Валерия и Юлия Чичерина, певцы Тимати и Филипп Киркоров, актёры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин, режиссёр Никита Михалков.

Также введены санкции против сотовых операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн», платёжной системы «Мир» и банка «Тинькофф». Кроме того, власти Канады объявили о введении санкций против российского певца Ярослава Дронова (SHAMAN).