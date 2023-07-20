Москва, 20 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что будет стрелять, если встретит на фронте украинского боксёра Александра Усика. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.

JOSE SENA GOULAO/EPA/TASS Боксер Александр Усик

Ведущая спросила: «Если предположить такую ситуацию, что вы с ним встретитесь лицом к лицу. Что ты будешь делать?». Минеев ответил: «Стрелять».

Он добавил, что, оказавшись в прямом соприкосновении, нужно действовать по инструкции. При этом боец отметил, что не верит в то, что встретится с Усиком на фронте.

На вопрос, вышел бы он драться против Усика в рукопашную, Минеев сказал: «Парень — боксёр, я из смешанных единоборств, у меня гораздо больше инструментов. Не думаю, что он захочет со мной боксировать».

В октябре 2022 года Минеев был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и получил отсрочку из-за боя с бразильцем Фернандо Родригесом. 18 ноября он победил соперника техническим нокаутом, а 4 декабря сообщил, что приостанавливает спортивную карьеру.

В апреле стало известно, что Минеев подал документы и планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР.