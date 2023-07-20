Абакан, 20 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Самые низкие реальные доходы населения в 2022 году зафиксировали в трёх регионах Сибирского федерального округа, среди них Тыва, Республика Алтай и Хакасия. Причём в Хакасии уровень бедности в 2022 году даже вырос, составив 18,1%, в то время как в среднем по стране он составил 9,8%, сообщил 20 июля начальник управления координации и развития статистического учёта Росстата Денис Тимофеев.

Валерий Мельников/РИА Новости

Так, согласно данным ведомства, в 2022 году инвестиции в основной капитал выросли в регионах Сибирского округа на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и составили более 2,8 трлн рублей. В лидерах — Иркутская область и Красноярский край.

При этом минимальные среднедушевые доходы в 2022 году отмечены в Тыве, Республике Алтай и Хакасии. Самые низкие темпы роста доходов также отмечены в этих субъектах.

Максимальное снижение оборота розничной торговли среди регионов Сибирского федерального округа также зафиксировали именно в Хакасии — минус 9,8%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на низкие показатели Хакасии уже привлекли внимание федеральных властей. Вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации заявила, что республика не смогла добиться снижения уровня бедности населения в 2022 году, тогда как 76 регионам страны это сделать удалось. Позднее из-за многочисленных жалоб депутат Госдумы Сергей Сокол поставил ультиматум правительству региона, обязав его в срок до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей. Сокол почеркнул, что подготовил письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова и если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, то письмо будет направлено в надзорное ведомство.

В то же время, по данным ФОМ, уровень недовольства руководством региона среди местных жителей оказался самым высоким. 55% жителей республики не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора. В рамках круглого стола ЭИСИ управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова представила данные опроса по Сибирскому федеральному округу. По другим регионам, где в сентябре пройдут выборы: Новосибирская область — 60% считают, что лучше, чтобы остался нынешний глава, против 17%; Омская область — 52% против 10%; Красноярский край — 44% против 7%; и только в Хакасии большинство людей высказались за смену губернатора.

«Негативные оценки Валентина Коновалова зашкаливают, они выше, чем в среднем по России. Он занимает последнее, 89-е место в политическом рейтинге регионов», — отметила эксперт.

Хакасия оказалась единственным регионом, где есть такой высокий запрос на смену главы.

Валентин Коновалов занимает должность губернатора с 2018 года. За это время Хакасия не единожды оказывалась в эпицентре скандалов. Так, главе республики уже получилось добавить себе 400% оклада за «особые условия труда», чем они так особенны, объяснять никто не стал.

В 2021 году власти республики снова попытались принять законопроект о повышении зарплат чиновникам. При этом инициатива появилась на фоне масштабных долгов по выплатам жителям региона. Деньги на премии главе Хакасии и его помощникам планировали взять за счёт повышения тарифов на коммуналку. Первую инициативу о повышении зарплат чиновников заблокировала прокуратура. Длительное время семьи из Хакасии бились с властями в попытке выяснить судьбу детских пособий, положенных им по закону. Примечательно, что средства были направлены федеральным центром, в регионе денег просто не оказалось.

В этом году вспыхнул очередной скандал. Жители республики сильно удивились, что семилетний сын главы региона попал в категорию детей, которым полагаются льготные путёвки в школьный лагерь. Семья Коновалова заверила, что ребёнок попал в списки на общих основаниях. Вопросов у граждан было бы меньше, если б это не произошло на фоне сокращения в регионе числа льготных путёвок в детские лагеря.

При этом на фоне падения рейтинга, как рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, власти Хакасии и местное отделение КПРФ занялись развязыванием лживой войны против Сергея Сокола, который уже обличал проблемы региона и бездействие губернатора.

В ходе круглого стола ЭИСИ Матвейчев указал, что уровень жизни и политическая культура в Хакасии напоминает худшие картины из 90-х. Так, по словам эксперта, действующий губернатор республики Коновалов пытается замаскировать и компенсировать недостатки своей работы. Например, отделение КПРФ, чьим представителем и является Коновалов, публикует в СМИ и Telegram-каналах лживые материалы в адрес основного кандидата на пост губернатора Сокола, который уже зарекомендовал себя как опытный управленец, член команды президента, который отличился, уйдя в зону проведения СВО добровольцем и который был награждён орденом Мужества.

«В Хакасии есть медиаресурс — республиканский телеканал РТС, который в своих целях использует КПРФ. Коновалов на этом канале упоминается в 18 раз чаще, чем все остальные кандидаты в губернаторы вместе взятые. Про основного конкурента Коновалова Сергея Сокола зафиксировано 50 уникальный материалов дезинформационный направленности», — добавил Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что Хакасия превратилась в территорию, которую необходимо поднимать и в которой катастрофическая ситуация с уровнем бедности.