Париж, 20 июля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Уклонистам от российской армии разрешили во Франции получать статус беженца. Об этом 20 июля сообщается на сайте французского суда по вопросам права на убежище (CNDA).

Иван Шилов ИА Регнум

В документе уточняется, что статус беженца могут получить россияне, уклоняющиеся от мобилизации, а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами.

Как передавало ИА Регнум, после завершения частичной мобилизации в России 31 октября Минобороны объявило, что работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ в дальнейшем будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Тем временем комитет Госдумы по госстроительству 20 июля одобрил ко второму чтению поправки об изменениях в КоАП, которые предусматривают повышение штрафов за несоблюдение закона о мобилизации. Так, в случае неявки по повестке в военкомат без уважительной причины штраф предлагается увеличить с 3 тысяч до 50 тысяч рублей.

За неисполнения своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, организациям может грозить штраф до 500 тысяч рублей, а должностным лицам — до 80 тысяч рублей.