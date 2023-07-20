Киев, 20 июля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. На статуе «Родина-мать» в Киеве начались работы по демонтажу герба СССР, передаёт 20 июля украинское информационное агентство ТСН.

Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Ранее в июле 2023 года инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на демонтаж герба СССР, несмотря на высказанные экспертами опасения о возможном нарушении устойчивости статуи.

Вместо герба СССР предполагается разместить на щите трезубец с герба Украины. Создатель объекта весом около 400 кг ранее рассказал изданию «Страна», что работа была заказана ему за два месяца до получения официальных разрешений, в мае 2023 года.

Работы по замене части монумента должны завершиться до 24 августа, когда отмечается День независимости Украины. Общая стоимость работ, по сообщению министерства культуры, составляет 28 млн гривен (69 млн рублей), при этом средства якобы выделены неназванными «меценатами».

О начале подготовки к демонтажу герба СССР со статуи «Родина-мать» министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил в августе 2022 года. Он выражал желание «сделать всё в соответствии с законом». Эксперты, в свою очередь, отмечали вероятные трудности при попытке замены части монумента на высоте около 100 м.