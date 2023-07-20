Махачкала, 20 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Жительница Махачкалы скончалась после введения обезболивающего препарата во время косметологической процедуры на дому, сообщила 20 июля пресс-служба управления СК РФ по Дагестану на своём сайте.

СУ СК России по Республике Дагестан

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Telegram-канал «112» уточняет, что 22-летняя Мукминат Шабасова скончалась во время операции по увеличению ягодиц на дому. Она умерла до приезда скорой помощи.

Косметолог, которая проводила процедуру на дому, находится под подпиской о невыезде. На допросе она сообщила, что перед введением препарата интересовалась у клиентки про возможную аллергию, на что девушка ответила, что неоднократно обезболивала кожу у косметологов лидокаином.

Как передавало ИА Регнум, в 2019 году пластического хирурга в Вологде обвинили в смерти пациентки. Он провел 35-летней женщине вакуумную липосакцию. На следующий день после операции она скончалась. Как показала судмедэкспертиза, смерть была вызвана нейротоксическим действием анестезирующего препарата, который был введён ей пластическим хирургом.

В январе 2022 года похожий случай произошёл в Москве. Пациентка одной из частных клиник в Москве умерла во время липосакции, 28-летней девушке стало плохо во время процедуры. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, но спасти не смогли.