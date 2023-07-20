Москва, 20 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Заключённым запрещён выход в Интернет и в камерах не должно быть мобильных телефонов, а потому вся инициатива по доставке заказов с маркетплейсов в места лишения свободы звучит сложно реализуемой, однако варианты всё равно есть. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Ранее член российского Совета по правам человека Алексей Мельников в ходе заседания Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по развитию и безопасности электронной торговли предложил Wildberries и Ozon доставлять заказы заключенным в места лишения свободы — следственные изоляторы, колонии. По словам Мельникова, возможность заказать товары в места принудительного содержания граждан была бы актуальна и востребована.

Адвокат Новицкий обратил внимание, что напрямую заключённые не смогут заказывать посылки с маркетплейсов, так как в камерах не должно быть мобильных телефонов и доступа в Интернет. Но всё же есть варианты, допускающие реализацию инициативы.

«Например, если осуждённому сделал заказ его родственник или знакомый вне места заключения, то почему нет. Но надо соблюдать правила и требования, которые есть на то, что можно передавать. Есть ограничения на поставки определённых изделий, товаров, продуктов. Эти ограничения коснутся и маркетплейсов», — объяснил Новицкий.

Эксперт отметил, что посылка заключённому в любом случае будет вскрываться, так как каждое отправление, передача проверяется на допустимость содержимого. При этом, по словам Новицкого, закон не запрещает доставлять посылки на территорию мест временного заключения, поэтому в целом такая инициатива может быть реализована, если заказ будет производиться через сотрудников ФСИН или СИЗО, например. Эксперт подчеркнул, что потребуется тщательная проработка идеи, чтобы не допустить возможности таким образом передавать запрещённые предметы, а также чтобы легальная посылка доходила до адресата в полном объёме.

Также редакция ИА Регнум направила официальные запросы в Wildberries и Ozon с просьбой прокомментировать возможность осуществления предложения Мельникова. Представители Ozon ответили, что пока не готовы дать официальный комментарий, так как сейчас изучают этот вопрос более детально.

«Пока мы изучаем, насколько возможны подобные поставки, с чем сталкиваются в таких местах, где это возможно реализовать, потому что законодательного ограничения по доставке посылок туда нет. Когда будут решены детали, мы поделимся планами», — ответили в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе Wildberries не ответили запрос редакции.

В начале марта в Минпромторге задумались о том, что нужно обязать маркетплейсы в России контролировать работу продавцов и проверять до продаж подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнёров, поэтому там могли продаваться подделки или нелегальная продукция. Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре считают, что проверять продавцов можно, к примеру, с помощью системы маркировки «Честный знак».