Тамбов, 20 июля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. У прибывшего из Дели гражданина Индии выявлен холероподобный возбудитель, он госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, сообщили 20 июля в правительстве Тамбовской области со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель», — сказано в сообщении.

Пациент получает всё необходимое лечение, его состояние удовлетворительно, добавили в пресс-службе правительства.

В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщили о проведении противоэпидемических мероприятий в гостинице, где живут трудовые мигранты, в частности обследований контактных лиц. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, отметили представители службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 июля в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области заявили об обнаружении холероподобных бактерий в ряде водоёмов региона. При этом в ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабильна, а холероподобная флора типична для этого времени года.