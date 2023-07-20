Симферополь, 20 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. На участке трассы «Таврида» в Кировском районе Крыма открыли автомобильное движение, которое было приостановлено из-за пожара на полигоне, сообщил 20 июля глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС Трасса «Таврида»

«Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновлено», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар. Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.

Из-за возгорания участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли. Объехать перекрытый участок трассы можно было через Феодосию и посёлок Советский по трассе Феодосия — Джанкой.

Власти региона объявили эвакуацию в четырёх близлежащих сёлах. Жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание, им будет предоставлено всё необходимое.

20 июля пресс-служба МЧС республики сообщила, что на военном полигоне отмечается существенное снижение частоты детонации, ситуация стабилизируется.