Москва, 20 июля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Актёр кино и театра Владимир Портнов, сыгравший в фильме «Узник замка Иф» и сериале «Опера. Хроники убойного отдела», скончался в возрасте 82 лет. Сообщение об этом появилось на сайте kino-teatr.ru.

Кадр из к/ф «Узник замка Иф»реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич.1988г. СССР, Франция Актёр Владимир Портнов

На странице, посвящённой артисту, указано, что он ушёл из жизни 14 июля. О причине смерти не сообщается.

Владимир Портнов родился 29 августа 1940 года. Он служил актёром в Ташкентском русском театре, Минском драматическом театре имени Горького, работал режиссёром-постановщиком в театре Маяковского, Станиславского, Театре на Малой Бронной, ставил спектакли в других советских и российских театрах.

В 1983 году Портнов снялся в советской драме «Предел желаний», позднее — в «Узнике замка Иф», «Багровом цвете снегопада», «Шоу-бое», «Береге его жизни», «Морали Леонардо».

С 1991 года артист жил в Израиле, выступал на сцене и ставил спектакли, но в начале 2000-х годов вернулся в Россию.