Оттава, 20 июля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Власти Канады 20 июля объявили о введении санкций против российского певца Ярослава Дронова (SHAMAN).

Известия/Кристина Кормилицина Певец Ярослав Дронов (SHAMAN)

«Канада вводит санкции против лиц, которые поддерживают усилия Кремля по русификации украинской культуры», — сказано в опубликованном МИД страны заявлении.

Кремль использует популярных деятелей искусства для «продвижения» специальной военной операции — такое объяснение санкциям содержится также в опубликованном заявлении.

Как сообщалось ранее, Канада 20 июля включила в свой санкционный список 39 физических и 25 юридических лиц. В числе попавших под ограничения — министр культуры Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, продюсер Иосиф Пригожин, режиссёр Никита Михалков, певица Юлия Чичерина. Также санкции введены против ряда компаний.

SHAMAN 20 июля представил новый клип на песню «Мой бой». Съёмки проходили в зоне проведения специальной военной операции России. На кадрах клипа — участники СВО, врачи и медсёстры, живущие в Донбассе пожилые люди.