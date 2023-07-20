Воронеж, 20 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Суд в Воронеже приговорил Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трёх односельчан и нападении на отдел полиции, к пожизненному лишению свободы, сообщил 20 июля представитель областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал представитель надзорного ведомства.

Мирской три года будет отбывать наказание в тюрьме, после — в исправительной колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 220 тыс. рублей.

Суд установил, что 16 сентября 2021 года в селе Волчанском Воронежской области Мирской во время конфликта застрелил знакомую семью — мужчину, женщину и ребёнка, а после взорвал входную дверь в отдел полиции, ранив одного сотрудника. При задержании Мирской оказал сопротивление.

Как сообщало ИА Регнум, в марте суд в Орске Оренбургской области приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трёх девушек в Гае.

По данным следствия, вооружённый ножом мужчина проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома по улице Молодёжной.