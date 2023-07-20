Житель Воронежской области получил пожизненный срок за убийство семьи
Житель Воронежской области получил пожизненный срок за убийство семьи в 2021 году
Воронеж, 20 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Суд в Воронеже приговорил Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трёх односельчан и нападении на отдел полиции, к пожизненному лишению свободы, сообщил 20 июля представитель областной прокуратуры.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал представитель надзорного ведомства.
Мирской три года будет отбывать наказание в тюрьме, после — в исправительной колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 220 тыс. рублей.
Суд установил, что 16 сентября 2021 года в селе Волчанском Воронежской области Мирской во время конфликта застрелил знакомую семью — мужчину, женщину и ребёнка, а после взорвал входную дверь в отдел полиции, ранив одного сотрудника. При задержании Мирской оказал сопротивление.
Как сообщало ИА Регнум, в марте суд в Орске Оренбургской области приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трёх девушек в Гае.
По данным следствия, вооружённый ножом мужчина проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома по улице Молодёжной.