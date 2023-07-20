Курск, 20 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Тёткино. Зафиксировано семь прилётов», — написал Старовойт.

Он отметил, что в результате возник пожар в трёх жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках. В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнём.

Также он добавил, что осколками повреждены окна, крыши и фасады домов, которые находятся в непосредственной близости от места взрывов. Кроме того, пробита водонапорная башня, но проблем с водоснабжением в посёлке нет.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля Старовойт сообщил об обстреле города Суджа со стороны ВСУ. Было зафиксировано три прилёта. Сильные повреждения получил жилой дом. Кроме того, возник пожар и разрушены хозяйственные постройки.

18 июля ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. Было зафиксировано четыре прилёта. Повреждения получили два дома. В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора произошло возгорание, пожар потушили.